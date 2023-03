Krieg, Jobs, Inflation : Was von Scholz' Cottbus-Besuch bleibt

Für sein sechstes Kanzlergespräch wagte sich Olaf Scholz am Dienstag in eine für ihn schwierige Region: nach Cottbus. Zwar regiert seit 100 Tagen ein Parteifreund die Großstadt in der Lausitz. Aber im Stadtparlament ist die AfD stärkste Fraktion. Zudem steht die Lausitz am Beginn des größten Umbruchs seit der Wiedervereinigung: In 15 Jahren endet die Zeit der Tagebaue und Kohlekraftwerke. Der Druck auf die Region wächst, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen.