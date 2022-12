Und der Blick wird nicht nur zurückgehen, auch die Zukunft des Systems Puma soll diskutiert werden, so hat es die Ministerin angekündigt. Sie will wissen, wie verlässlich und stabil ist der Schützenpanzer auch im Gefecht um die Landes- und Bündnisverteidigung, die aktuell gefordert ist, zu gewährleisten. Es stehen große Fragen an, die beantwortet werden müssen. Während Deutschland in der Schnellen Eingreiftruppe nun ab nächster Woche wohl vorerst mit den alten Marder-Panzern an den Start geht.