USA, Russland und China : "Sehnsucht nach Anerkennung durch den Westen"

Radchenko: Um Churchill umzuformulieren, die chinesisch-russischen Beziehungen sind nie so gut, wie wir befürchten, und nie so schlecht, wie wir hoffen. Das Verschwinden des Begriffs "grenzenlose Partnerschaft" aus der gemeinsamen Erklärung während Xi Jinpings Besuch in Moskau vergangene Woche ist - in Sowjet-Sprech - kein Zufall und könnte auf sich abzeichnende Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern hinweisen, insbesondere über den Krieg in der Ukraine.