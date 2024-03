Kanzler in Rom: Scholz trifft den Papst zu privater Audienz

Scholz befindet sich für einen zweitägigen Besuch in Italien . Bereits am Freitag kam er in Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zusammen. Das italienische Staatsoberhaupt habe Scholz am Nachmittag im Quirinalspalast empfangen, wie Mattarellas Amtssitz mitteilte. Bei dem Gespräch betonte Mattarella die "außerordentlich stabilen Beziehungen" zwischen Deutschland und Italien, wie in einem vom Quirinalspalast verbreiteten Video zu hören war.