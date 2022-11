Es bleibt abzuwarten, ob wirklich alle russischen Truppen evakuiert worden sind - oder ob einige von ihnen zurückgelassen wurden, möglicherweise in Zivilkleidung. Am Mittwoch schätzte der US-Generalstabschef Mark Milley, dass Russland noch 20.000 bis 30.000 Mann in der Region hatte. Es ist unwahrscheinlich, dass eine so große Truppe in nur zwei Tagen evakuiert werden konnte.