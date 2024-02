Washington: Scholz posiert mit US-"Doppelgänger" Coons

Mit seinem Besuch in den USA will Bundeskanzler Scholz für die Unterstützung der Ukraine werben. Im O-Ton warnt er deutlich vor Putin. 09.02.2024 | 0:25 min

Politiker-Doppelgänger: Scholz und Coons teilen Selfie

"Great to see my Doppelgänger again", schrieb Scholz auf Englisch ("Schön, meinen Doppelgänger wiederzusehen") und veröffentlichte ein Foto von der Begegnung. Darauf ist zu sehen, wie die beiden ein gemeinsames Selfie schießen. Coons veröffentlichte das Selfie über seinen Account und kommentierte das Bild auf Deutsch mit der Frage: "Wer ist wer?"