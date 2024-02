Scholz dringt in USA auf Militär-Hilfspaket für Ukraine

Der Kanzler will auf der Münchner Sicherheitskonferenz kommende Woche weitere US-Politiker treffen. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor einen Teilerfolg im Kongress verbucht: So nahm der US-Senat einen Gesetzentwurf zur Beratung an, der Militärhilfen etwa für die Ukraine, Israel und Taiwan im Umfang von 88,5 Milliarden Euro (95,34 Milliarden Dollar) vorsieht. Die ebenfalls nötige Zustimmung des Repräsentantenhauses als zweiter Kammer des US-Kongresses ist sehr unsicher. Scholz hatte vor seinem Abflug in Berlin angekündigt, er werde dafür werben, dass die USA zu ihrer Militärhilfe stehen.