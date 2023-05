Der Rest ist Routine, jedenfalls, was Scholz betrifft. Der Kanzler zitiert sich selbst, wiederholt in seiner Straßburger Rede weitestgehend, was er bereits vergangenen August in der Prager Karls-Universität gesagt hat: Europa müsse seine geopolitische Rolle wahrnehmen. Die Europäische Union müsse sich erweitern und reformieren. Sie müsse zukunftsoffen sein. "No News", murmelt einer der Mitreisenden im Flieger, wo der Text vorab schon studiert wird.