Aktiv waren die mutmaßlichen Spione in der im Südosten gelegenen Woiwodschaft Karpatenvorland, welche an die Ukraine grenzt. Dort sollen die Verdächtigen mit Hilfe von an Bahnstrecken installierten Kameras die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine ausspioniert und dokumentiert haben. Zudem hat der polnische Inlandsgeheimdienst ABW bei den Verdächtigen GPS-Sender gefunden haben, die an den Zügen installiert werden sollten.