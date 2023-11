Loiseau: Da haben Sie recht. Und natürlich besteht das Risiko, dass wir nach Präsidentschaftswahlen in den USA im nächsten Jahr einen Präsidenten haben, der die Unterstützung für die Ukraine nicht fortsetzen will. Und wir müssen uns klarmachen: Was in der Ukraine passiert, ist für uns in Europa viel wichtiger als für die USA. Deshalb setze ich mich für eine eigene europäische Verteidigungspolitik ein, als Vorsitzende des Ausschusses im Parlament. Nur schaue ich auch auf die Zahlen: