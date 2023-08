Staatsanwältin Willis hatte bei der Vorstellung ihrer Anklage gefordert, dass Trump und die anderen Beschuldigten sich bis Freitagmittag (Ortszeit), den 25. August, bei den Behörden in einem Gefängnis in Atlanta melden müssen. Auf Truth Social kündigte Trump an, am Donnerstag im Bezirksgefängnis in Atlanta erscheinen zu wollen.