500 Euro: Wagenknecht will Weihnachtsgeld für Rentner

In Österreich werden die Renten vierzehnmal im Jahr ausgezahlt, eine dreizehnte Auszahlung hierzulande wäre wirklich nicht zu viel verlangt.

Allein das Heizungsgesetz koste im kommenden Jahr mehr als 14 Milliarden Euro, sagte Wagenknecht. Und beim "Beschaffungsfilz für Rüstungsaufträge" versickerten Milliarden in den Kassen der Rüstungskonzerne.

Lässt sich in späteren Jahren nur noch von der gesetzlichen Rente leben? Wie viel Rente bekommt man und was kann man sich davon in Zukunft noch leisten? Ein Paar findet das durch ein Experiment heraus.

18.09.2023 | 7:29 min