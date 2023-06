Wir werden sehen, was es in den nächsten Tagen eigentlich heißt - dieser Deal. Es ist völlig unklar, wie er zustande gekommen ist. Hat man Prigoschin zu irgendetwas gezwungen, ist er erpressbar gewesen, warum haben seine Kämpfer jetzt plötzlich aufgehört und was wird mit den 25.000 Wagner-Söldnern, die in der Ukraine gekämpft haben - gehen die in die Ukraine zurück? Was heißt das für die Leistungsfähigkeit der russischen Streitkräfte in der Kriegsführung in der Ukraine. Alle diese Fragen sind heute offen.