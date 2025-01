2025 gibt es Neuerungen bei Banken: Geldinstitute in der EU müssen Echzeit-Überweisungen ermöglichen. Die erste Stufe dieser Neuerung greift am 9. Januar, die zweite im Oktober.

Vorbei die Zeiten, in denen Überweisungen erst am nächsten Bankarbeitstag auf dem Konto waren. An Wochenenden konnte das bis zu 72 Stunden dauern. Während bei Online-Bezahldiensten der Geldtransfer in wenigen Sekunden angezeigt wird, ziehen Banken und Sparkassen in Europa erst jetzt nach: Ab 9. Januar muss die Möglichkeit des Empfangs von Echtzeit-Überweisungen in Euro flächendeckend verpflichtend angeboten werden, ab Oktober das Senden. Dabei erscheint der Geldbetrag innerhalb von zehn Sekunden nach Auftragserteilung auf dem Konto des Empfängers.