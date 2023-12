Weihnachtsstress: Mental Load vor Weihnachten reduzieren

Geschenke liegen unterm geschmückten Baum, die Küche duftet nach Plätzchen und im Hintergrund erklingt " Last Christmas ". Der Gedanke an Weihnachten löst bei vielen Menschen vor allem Vorfreude aus. Endlich kommt mal wieder die ganze Familie zusammen, sorgsam werden ausgesuchte Geschenke verteilt und Unmengen an leckerem Essen verschlungen.