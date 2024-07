So erkennt man ein gutes und seriöses Tattoostudio

Vorbereitung ist das A und O

Die Entscheidung steht - ein neues Tattoo soll her! Zu Beginn steht natürlich die Frage: Was genau darf es sein? Ein realistisches Bild der Katze , ein schlichtes Fineline-Tattoo oder doch etwas mit Farbe? Denn je nach Stilrichtung sollte auch der oder die Tätowier*in ausgewählt werden. Nicht jede*r Kunstschaffende ist auf dem gleichen Gebiet spezialisiert.

Einen persönlichen Eindruck verschaffen

Hygiene und Sicherheit im Tattoostudio

Mittlerweile gibt es eine Norm (DIN EN 17169), die die Anforderungen an die Hygiene vor und während des Tätowierens sowie für die Nachsorge klar definiert. Das ausgewählte Studio sollte bestenfalls nach dieser Sicherheits- und Hygienenorm arbeiten. Ein gutes Zeichen kann auch sein, wenn das Tattoostudio einem der großen Tattoo-Dachverbände angehört. So setzt etwa DOT für seine Mitglieder bestimmte Standards wie Hygiene-Seminare voraus.

Aufklärung und "Wohlfühlfaktor"

Zur Aufklärung gehört ein oftmals mehrseitiger Aufklärungs- beziehungsweise Fragebogen, in dem über Risiken informiert wird. Im Gespräch sollten Kund*innen dann über das Stechen, die ungefähre Dauer und entsprechende Pflegemaßnahmen der Haut in Kenntnis gesetzt werden.

Der Bundesverband Tattoo (BVT) empfiehlt, auch auf das eigene Bauchgefühl zu achten und sich folgende Fragen zu stellen: "Werden die Fragen bezüglich des Ablaufs, der Art der Umsetzung des gewünschten Motivs (samt Stilistik) und des späteren Umgangs mit der abheilenden Tätowierung zufriedenstellend beantwortet? (…) Wie wohl fühle ich mich in dem Studio und mit der Aussicht, dort mehrere Stunden unter Schmerzen in enger körperlicher Nähe zu der tätowierenden Person zu verbringen? Habe ich (…) ein Maß an Privatsphäre, welches mir wichtig ist?", so Urban Slamal vom Bundesverband Tattoo (BVT).