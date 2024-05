Mittagsruhe und Lärmbelästigung: Welche Ruhezeiten gelten

Sonntags noch schnell Rasen mähen , mittags den Laubbläser anwerfen oder die laute Geburtstagsparty bis spät in die Nacht ausdehnen - das sollte man in Deutschland lieber nicht riskieren, denn all diese Tätigkeiten verletzen Ruhezeiten oder Lärmschutzverordnungen und können daher als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht werden.

Sonntags- und Feiertagsruhe

Ab wann Nachtruhe ist

Die Nachtruhe gilt in allen Bundesländern an jedem Wochentag von 22 Uhr bis 6 Uhr beziehungsweise 7 Uhr und verbietet ruhestörende Tätigkeiten. Ausnahmen gibt es für die Außengastronomie von 22 bis 24 Uhr. Nicht gesetzlich geregelt ist allerdings, ab welcher Lautstärke Musik, Gespräche oder sonstige nicht durch Maschinen verursachte Lärmquellen als Ruhestörung gelten. Als Faustregel gilt aber: Die Zimmerlautstärke von etwa 35 Dezibel sollte nicht überschritten werden.

Am Anfang war der Urknall, und der war leise. Was in unserer Welt wie laut ist, und was bisher das lauteste Geräusch war, zeigen wir euch in unserer Geschichte des Lärms.

20.04.2017 | 5:00 min