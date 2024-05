Pflegende Angehörige im Urlaub: Verhinderungspflege und Co.

Mittlerweile bieten auch Hotels Urlaub für Pflegebedürftige mit oder ohne ihre Angehörigen an. Dabei unterscheiden sich die Angebote der Pflegehotels deutlich. Von den Kassen werden die Kosten für den Pflegedienst in Höhe der Pflegesachleistungen und je nach Pflegegrad gezahlt. Das gilt aber nur für Pflegehotels in Deutschland . Die Kosten für An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung und Freizeitangebote werden nicht automatisch übernommen.