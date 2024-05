Tag des herzkranken Kindes: Leben mit angeborenem Herzfehler

Damit Kinder eine ambulante psychotherapeutische Begleitung erhalten können, muss eine psychische Störung mit Krankheitswert diagnostiziert worden sein. Das kann zum Beispiel eine Angststörung , eine Anpassungsstörung an die neue Lebenssituation oder eine Depression sein. Von einem Psychotherapeuten wird dies in einem Vorgespräch festgestellt. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen dann die Kosten in voller Höhe.Anders sieht das für Transplantationspatienten aus: Nach dem Transplantationsgesetz TPG §10 (1997), hat eine Klinik, die Transplantationen vornimmt, eine psychologische Betreuung vor und nach der Transplantation sicher zu stellen.