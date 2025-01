Stiftung Warentest: 25 Olivenöle im Test

Das Ergebnis: Sieben empfehlenswerte Olivenöle

Testsieger mit einer Gesamtnote von 2,1 wurde das Beste Wahl Olivenöl von Rewe für einen Literpreis von knapp 16 Euro. "Der Testsieger gehört geschmacklich zu den besten Ölen im Test und hat keine bedenklichen Schadstoffe und ist auch in der chemischen Qualität gut", so Swantje Waterstraat von Stiftung Warentest.

Sieben Öle erhielten im Test die Note "gut", darunter Öle der Discounter Aldi und Lidl , sowie ein Öl von Edeka und Bertolli. Unterschiede gibt es aber beim Preis: So kostet das mit "gut" bewertete Öl von Lidl mit gut neun Euro fast halb so viel wie das von Edeka für knapp 18 Euro.

Fast genauso gut, aber nur etwa halb so teuer wie der Testsieger, ist das Öl Cantinelle von Aldi. Laut Stiftung Warentest der Preisstipp in diesem Jahr. Aldi bietet es nach eigenen Angaben aktuell unter der Marke Bellasan mit verändertem Etikett an. Zu erkennen ist es am Abfüller Oleificio Salcadori.