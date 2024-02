Deutsche Biathletinnen holen Bronze in WM-Staffel

Wenige Stunden vor dem Start hatte die deutsche Mannschaft den kurzfristigen Ausfall von Anführerin Preuß verkraften müssen. Die 29-Jährige, eigentlich als Schlussläuferin eingeplant, fiel mit Halsschmerzen aus. Dafür rückte Schneider in das Team, es war ihre Premiere als vierte Läuferin einer Staffel. Sie führte das Team noch vom fünften auf den dritten Rang. Am Samstag sind auch die deutschen Biathlon-Männer noch in der Staffel gefordert (ZDF live).