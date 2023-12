Kommentar zur Winterpause: Weiter so, Bundesliga

Es darf so spannend weitergehen, findet ZDF-Sportreporter Nils Kaben.

Die Bundesliga hat uns bislang gut unterhalten. Überraschende Höhenflüge gehörten ebenso dazu wie Enttäuschungen, mit denen niemand gerechnet hatte. So blicken wir zurück auf:

Nie mehr Vizekusen

Gefühlte 100 Jahre hatten sie es schwer in der Industriestadt am Rhein, wurden akzeptiert, aber selten geliebt. Manchmal geachtet für ihren schönen Fußball.

Bayer 04 Leverkusen hat sich im Heimspiel gegen den VfL Bochum keine Blöße gegeben. Angeführt vom überragenden Patrik Schick siegte der Bundesliga-Tabellenführer mit 4:0. 21.12.2023 | 9:04 min

So gesehen hätte es Bayer Leverkusen verdient, dass die Bewerbung von Xabi Alonso für den Job als Real-Madrid-Trainer mit der ersten Deutschen Meisterschaft nach fünf zweiten Plätzen belohnt wird.

Mia san mia

So nun mal ehrlich - man muss weder Bayern-Freund noch -Feind sein, um etwas Dankbarkeit zu empfinden, dass nicht immer dieselben an der Tabellenspitze ihre Kreise ziehen.

Thomas Tuchel versus Lothar Matthäus: Der Bayern-Coach und der "Sky"-Experte liefern sich nach dem 4:0 der Münchner gegen den BVB am Interviewtisch eine denkwürdige Debatte.

Schwarz-gelber Winterblues

In der Champions League die Todesgruppe gewonnen und in der Bundesliga auf Rang fünf abgerutscht. Jetzt zu behaupten, der Trainer wäre nicht gut genug für diese Mannschaft, wäre wohl falsch; obwohl keiner sicher sein kann, dass Borussia Dortmund demnächst nicht zu genau diesem Schluss kommen könnte.

Nächste starke Vorstellung in der Champions League: Mit dem 1:1 gegen Paris St. Germain macht sich der BVB zum Gruppensieger. PSG ist weiter, weil Newcastle nicht gewinnt. 13.12.2023 | 2:59 min

Klar hat Dortmunds Mittelfeldrackerer Emre Can recht, wenn er sagt, der Trainer könne nichts dafür, wenn der Ball an die Latte geht. Aber andererseits sollen Spitzentrainer bei Spitzenklubs für Spitzengehälter genau dafür sorgen, dass der Ball eben nicht ständig an die Latte geht.