Nach Niederlage gegen Frankreich: DHB-Team mit Mut nach Köln

Die deutschen Handballer sind gegen Frankreich gut im Spiel. Zu viele Fehler zum Ende beider Halbzeiten münden aber in einem 30:33. 16.01.2024 | 4:48 min

An Andreas Wolff hatte es nicht gelegen. Der Torwart der deutschen Handballer hatte sich gegen Frankreich erneut in Topform gezeigt und dem Gegner viele Bälle weggenommen, seine Fangquote betrug 36 Prozent. Auf dieser Basis hatte sein Team einen Viertore-Rückstand aufgeholt und elf Minuten vor Schluss sogar geführt. Und dennoch hatte es nicht gereicht. "Wir haben nach den Sternen gegriffen", bilanzierte der Keeper die dramatischen 60 Minuten. "Aber dann haben wir einen Tritt verpasst."

Hypothek von 0:2-Punkten

Die ernüchternde 30:33 (15:17)-Niederlage gegen den Olympiasieger dämpfte die Euphorie auf den Rängen der mit 13.571 Fans ausverkauften Berliner Arena. Damit starten die deutschen Handballer mit der Hypothek von 0:2-Punkten in die in Köln stattfindende Hauptrunde der 16. Europameisterschaft. "Wir werden weiter Gas geben und an uns glauben, bis es zu Ende ist", versicherte Spielmacher Juri Knorr.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason steht nun gehörig unter Druck. Wenn es das erklärte Ziel Halbfinale erreichen will, muss es nun mutmaßlich alle vier Partien gewinnen. Erster Hauptrundengegner ist am Donnerstag Island, es folgen das Überraschungsteam aus Österreich , Ungarn und Kroatien. Hoffnung macht den Spielern der neue Standort.

Österreich steht nach einem dramatischen Unentschieden gegen Spanien sensationell in der EM-Hauptrunde. Für den Mitfavoriten aus Spanien ist die EM in Deutschland hingegen beendet. 16.01.2024 | 4:59 min

Deutsche Handballer haben nun Gegner auf Augenhöhe

Gegen Frankreich ließ Gislason seine wichtigsten Profis nahezu durchspielen. Kapitän Johannes Golla kämpfte nicht nur am gegnerischen Kreis um jeden Zentimeter, er spielte auch im Zentrum der deutschen Defensive durch. Das gleiche galt für den Halblinken Julian Köster, der über 50 Minuten auf dem Feld stand, sowie für Regisseur Knorr. "Am Ende war der eine oder andere Spieler müde", analysierte der Bundestrainer nach der Partie.

Alles für die Mannschaft: Das ist das Motto für die deutschen Handballer bei der Heim-EM im Januar. Wie hat sich das DHB-Teamauf das Event vorbereitet? 09.01.2024 | 44:13 min

Rückraum mit wenig Durchschlagskraft

Zu viele Fehlpässe bei DHB-Team

Der einzige deutsche Profi, der im Sprungwurf die nötige Wucht und Wurfstärke auf der halblinken Königsposition mitbringt, ist Sebastian Heymann. Ihn brachte Gislason in der entscheidenden Phase, und tatsächlich erzielte der Göppinger in der 49. Minute die umjubelte 27:26-Führung. Aber im Anschluss kam der 25-Jährige nur noch zu Abschlüssen in höchster Bedrängnis, weshalb er beim Stand von 27:27 dreimal in Folge scheiterte.