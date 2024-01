Handball-EM: DHB-Team kassiert erste Niederlage

Die deutschen Handballer sind gegen Frankreich gut im Spiel. Zu viele Fehler zum Ende beider Halbzeiten münden aber in einem 30:33. In die Hauptrunde geht das DHB-Team ohne Punkt. 16.01.2024 | 4:48 min

Deutscher Zwischenspurt wird nicht belohnt

Im Hexenkessel von Berlin kam die DHB-Auswahl vor 14.000 lautstarken Fans nach Pausenrückstand und einem schlechten Start in den zweiten Durchgang zwischenzeitlich wieder ran, musste den Gegner in der Schlussphase wegen zu vieler Fehler aber erneut ziehen lassen.

Bester deutscher Werfer war Spielmacher Juri Knorr mit acht Toren. Auch etliche Paraden von Torhüter Andreas Wolff konnten die Niederlage nicht verhindern. Für die Franzosen, die im Gegensatz zum DHB-Team zwei Punkte mit in die Hauptrunde nehmen, traf Kentin Mahe am häufigsten (5 Tore).

Österreich steht nach einem dramatischen Unentschieden gegen Spanien sensationell in der EM-Hauptrunde. Für den Mitfavoriten aus Spanien ist die EM in Deutschland hingegen beendet. 16.01.2024 | 4:59 min

Am Donnerstag in Köln gegen Island

Statt am Mittwochvormittag wie erhofft mit dem dritten EM-Sieg im Gepäck nach Köln zu fahren, starten Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler ohne Punkte in die nächste Turnierphase.

Dort ist am Donnerstag in der Domstadt Island der erste deutsche Gegner. Zudem trifft die Auswahl in der nächsten Turnierphase unter anderem auf Kroatien und Ungarn. Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe erreichen das Halbfinale.