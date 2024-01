Handball-EM - Frankreichs Crux: Linkshänder en masse

Hat vom rechten Rückraumspieler zum Spielmacher umgeschult: Nedim Remili, hier im Spiel gegen die Schweiz. Quelle: Imago / Mix1

Es ist der amtierende Handball-Olympiasieger. Auf der anderen Seite aber hat Frankreich das kontinentale Championat seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen. So vermisst Frankreichs Spielmacher Nedim Remili denn auch diesen Titel in seiner Sammlung. "Wir wollen Gold", sagte der 28-Jährige vor der EM:

Aber wir alle wissen, wie schwer dieses Turnier ist. Frankreichs Spielmacher Nedim Remili

Gislason: Frankreich trotzdem Favorit

Im Vorrundenspiel gegen die Schweiz (24:24) stand das Team von Trainer Guillaume Gille am sportlichen Abgrund. Für Bundestrainer Alfred Gislason jedoch ändert dieser überraschende Punktverlust nichts an der Hierarchie. "Trotzdem sind die Franzosen klarer Favorit", betont der Isländer vor dem Duell am Dienstag (20.45 Uhr / ARD), in dem es für Frankreich um das Erreichen der Hauptrunde geht. Deutschland hat dieses Zwischenziel schon erreicht.

Überraschung in der deutschen Gruppe A: Die Schweiz meldet sich nach der Klatsche gegen Deutschland zurück und holt gegen Frankreich ein 26:26-Unentschieden. 14.01.2024 | 4:50 min

Der Respekt des Bundestrainers ist deshalb so groß, weil Frankreich über herausragende Individualisten im Rückraum verfügt. Neben Remili, der für den ungarischen Champions- League-Favoriten Veszprem aufläuft, sticht vor allem Dika Mem hervor, der mit dem FC Barcelona schon zwei Mal die Champions League gewonnen hat.

Rechtshänder auf Rechts - das war einmal

Dieses Duo ist neben Legende Nikola Karabatic (39) und Kreisläufer Ludovic Fabregas (27) das Prunkstück der französischen Handballer. Die Besonderheit: Beide sind Linkshänder.

Auf dieser Position hatten die französischen Coaches viele Jahre erfolglos nach Top-Spielern gefahndet - nicht selten musste sich der Angriff, nachdem Joel Abati seine Karriere beendet hatte, auf Rückraum Rechts mit Rechtshändern behelfen.

Remili schafft 2017 den Durchbruch

Das Vakuum füllte erst Remili, als er 2017 bei der Heim-WM den Durchbruch schaffte und einen großen Beitrag zum WM-Titel Frankreichs leistete.

Als kurz darauf mit Dika Mem und Melvyn Richardson, dem Sohn der Legende Jackson Richardson, weitere Linkshänder in die Weltklasse aufstiegen, wirkte das wie eine kuriose Pointe der Handballgeschichte.

Remili von Halbrechts auf die Mitte

Das Überangebot auf Halbrechts führte vor gut zwei Jahren dazu, dass Remili auf die Mittelposition gestellt wurde und das Team nun zumeist mit zwei Linkshändern im Rückraum aufläuft.

Das ist sehr selten, weshalb diese Formation jede Abwehr vor große Probleme stellt. Jedenfalls hat sich Remili inzwischen zum Leader des Teams entwickelt.

Karabatic als Mentor für Remili

Das war früher nicht absehbar, denn als Teenager galt Remili, der in der Pariser Vorstadt Creteil geboren wurde, als Problemfall. "Nedim war schon sehr stark in der Jugend, sehr talentiert, aber auch als sehr schwierig", sagt Ex-Profi Francois-Xavier Houlet, der die französischen Handballer seit vielen Jahren als TV-Experte begleitet.

Erst als Remili im Alter von 21 Jahren zu Paris St. Germain gewechselt war, änderte sich das. Denn nun nahm ihn kein Geringerer als Nikola Karabatic unter die Fittiche.

"Er hat mir gezeigt, wie man Handball spielt und wie man als Profi zu leben hat", sagt Remili über seinen Mentor, den er als "GOAT" verehrt, als größten Handballer aller Zeiten.

Ich könnte eine Stunde lang erzählen, was Karabatic alles für mich getan hat. Nedim Remili über Nikola Karabatic

Heute gilt der Linkshänder selbst als Vorbild in Sachen Einstellung und Leidenschaft. "Ich kenne niemanden, der sich so intensiv mit dem Spiel beschäftigt", sagt Kentin Mahé, sein Mitspieler in Veszprém und im Team Frankreich.

Ned lebt, schläft und ist Handball. Kentin Mahé über Nedim Remili

Wie dominant Remili auftreten kann, musste auch das deutsche Team im Viertelfinale der WM 2023 leidvoll erfahren, als er gemeinsam mit Kreisläufer Fabregas den souveränen 35:28-Sieg herstellte.

WM 2023: Aus der Traum vom großen Coup für die deutschen Handballer. Im Viertelfinale gegen Frankreich unterliegt das DHB-Team nach starker erster Hälfte mit 28:35. 25.01.2023 | 7:00 min

Diese Achse ist neben Shooter Mem die gefährlichste Waffe im Team Frankreichs, in dem allein Karabatic das Gefühl einer Niederlage gegen Deutschland kennt: Der letzte Sieg einer DHB-Auswahl in diesem Duell bei einem großen Turnier ist elf Jahre her.