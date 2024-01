Färöer bei der EM: Ein Handball-Märchen aus dem Nordatlantik

Einmal noch wird "Tú alfagra land mítt" in der Berliner Arena ertönen, die Hymne der Färöer-Inseln. "Oh, Du mein schönes Land" heißt der Titel. "Du herzliebes Land mein / mein teuerstes Gut! / Im Winter von Schnee fein / im Sommer so gut / du ziehst mich so innig / und dicht an die Brust", so beginnt das Stück, das die 5.000 Fans von den Inseln dann inbrünstig schmettern werden.