DHB-Team: EM-Spiele gegen Island und Ungarn im ZDF

EM-Spiele des DHB-Teams : Spiele gegen Island und Ungarn live im ZDF

Zum Start in die Hauptrunde der Handball-EM tritt das DHB-Team am Donnerstag um 20:30 Uhr in Köln gegen Island an. Auch dieses Spiel ist bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen.