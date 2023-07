Zweitliga-Start : HSV feiert furioses 5:3 gegen Schalke

Die Hamburger waren in der vergangenen Saison insbesondere auch an der im Topteam-Vergleich schwachen Abwehr gescheitert, der K. o. in der Relegation wirkte an der Elbe lange nach. Neuzugang Levin Öztunali, der Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler, versuchte in der 36. Minute, die erneute Führung zu erzielen. Wieder aber war Müller zur Stelle.