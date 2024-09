2. Liga: FC Schalke 04 feuert Geraerts und Wilmots

Der FC Schalke 04 hat nach dem Fehlstart einen radikalen Schnitt vollzogen und sich von Sportdirektor Marc Wilmots und Trainer Karel Geraerts getrennt. Das teilte der Fußball-Zweitligist einen Tag nach der 3:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 mit. Die Gelsenkirchener sind mit vier Punkten aus sechs Partien in die 2. Fußball-Bundesliga mehr als enttäuschend gestartet. Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann erklärte zu den Gründen für die Trennung:

Bis auf Weiteres fungiert U23-Coach Jakob Fimpel als Übergangslösung auf dem Trainerstuhl. Das Aus von Wilmots kam durchaus überraschender als das seines belgischen Landsmanns. "In den vergangenen Wochen mussten wir feststellen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen", sagte Tillmann. Eine gemeinsame Linie sei aus Sicht des Vorstands allerdings "elementar wichtig".

Mit einem verdienten Heimsieg festigt der Karlsruher SC seinen Platz in der Spitzengruppe der 2. Liga. Bei Schalke wird der Ton nach der schon dritten Niederlage rauer.

Bis auf Weiteres übernehme Kaderplaner Ben Manga die sportliche Verantwortung. Nach der Niederlage gegen Darmstadt hatte sich Geraerts noch kämpferisch gegeben. "Ich bin ein Sportmensch. Ich gebe nicht auf", sagte der 42-Jährige. "Ich gehe immer weiter. Das wird morgen so sein, das wird nächste Woche so sein. Das wird meine ganze Fußballkarriere so sein."