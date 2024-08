In Test-Startelf: Goretzka plötzlich gefragt beim FC Bayern?

Darf sich Leon Goretzka doch noch Hoffnungen auf eine neue Chance beim FC Bayern machen? Sein Startelfeinsatz gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich darf zumindest als Fingerzeig gelten. Goretzka kam am Dienstag beim lockeren 4:0 (1:0)-Erfolg als Innenverteidiger zum Einsatz, spielte solide, einige Fans skandierten seinen Namen.

"Leon ist volles Mitglied der Mannschaft. Wir sagen nichts anderes", sagte Sportvorstand Max Eberl am Dienstag:

Stanisic fällt wochenlang verletzt aus

Und so könnten sie in München nun versuchen, eine neue Rolle für Goretzka zu finden - zumal in der Abwehr immer mehr Bedarf herrscht. Vor dem Spiel hatten die Münchner bekannt gegeben, dass Verteidiger Josip Stanisic mit einem Außenbandriss im rechten Knie wochenlang fehlen werde.