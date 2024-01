Dortmund krempelt um: Mit alten Bekannten zu neuer Stärke?

Allerdings gilt Terzic als Hoffnung von BVB-Boss Watzke, endlich einen neuen Jürgen Klopp auf dem Trainerstuhl zu finden, der wie dieser eine Ära prägen könnte. "Wir gehen in die nächsten Jahre mit Edin Terzic. Punkt. Aus.", sagte Watzke, der für 2025 seinen Rückzug aus der Geschäftsführung angekündigt hat, im August. "Auch jetzt in der Krise bleibt er bei diesem Standpunkt", sagt Manu Thiele. "Und mein Gefühl ist: So lange Watzke da ist, wird am Trainerstuhl auch nicht gerüttelt."