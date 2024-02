FC St. Pauli-Coach Hürzeler: Neuer Star am Trainerhimmel

Fast kometenhaft ist der Aufstieg des 30-Jährigen bis zu dem dramatischen Elfmeterschießen am Dienstagabend verlaufen. Erst zum 40-igsten Mal saß Hürzeler als Cheftrainer auf der FC St. Pauli-Bank, seit er im Dezember 2022 die Nachfolge von Timo Schulz angetreten ist. Er gilt bereits als "der große Star am deutschen Trainerhimmel", wie Moderatorin Lili Engels in der neuen Folge vom Bolzplatz sagt.