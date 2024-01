Trauer um Fußball-Ikone: Brasilianer Mario Zagallo ist tot

Brasilien trauert um einen Fußball-Helden. 06.01.2024 | 0:22 min

Gut ein Jahr nach der Trauer um Pelé beweint Brasilien den Tod von Mario Zagallo. Die Familie des früheren Fußball-Weltmeisters teilte in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) über Instagram mit, dass Zagallo im Alter von 92 Jahren gestorben sei. Neben einem schwarz-weiß Foto, auf dem Zagallo zwei WM-Trophäen in der Hand hält, heißt es:

"Ein Patriot, der uns ein Vermächtnis großer Erfolge hinterlässt", hieß es weiter in dem Statement der Familie. "Mein Mitgefühl", schrieb der ehemalige Bundesliga-Profi Zé Roberto vom FC Bayern Bayer Leverkusen und dem HSV in den Kommentaren.

Fußballverband ordnet Trauer um Zagallo an

Der brasilianische Fußballverband ordnete eine siebentägige Trauer zu Ehren Zagallos an, der als Erster sowohl als Spieler als auch als Trainer den WM-Titel holte. Vor den Partien an diesem Wochenende wird eine Schweigeminute abgehalten. Der brasilianische Fußball trauere "um eine seiner größten Legenden", sagte Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues.

Der Tod der Ikone lässt vorübergehend auch die Schlagzeilen um den Verband und vor allem um Rodrigues in Vergessenheit geraten. Dieser war zunächst wegen Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahl von einem ordentlichen Gericht von seinem Posten abberufen worden, der Oberste Gerichtshof hob die Entscheidung am Donnerstag durch eine einstweilige Verfügung wieder auf. Kaum wieder zurück im Amt, teilte Rodrigues das Ende der kurzen Amtszeit von Interims-Nationalcoach Fernando Diniz mit, ehe Zagallos Tod bekannt wurde.

Die Sportwelt trauerte erst 2022 um einen ihrer Größten, als Pelé im Alter von 82 Jahren starb. 30.12.2022 | 2:35 min

Zagallo gewann 1958 und 1962 an der Seite von Pelé, der am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben war, den WM-Titel. 1970 führte er die Seleção als Nationaltrainer zum dritten Titelgewinn - wieder mit Pelé. "Ich möchte dir für alles danken, denn vieles, was in meinem Leben und mit der Seleção passiert ist, verdanke ich dir", sagte Pelé einst in einer Hommage des Fußball-Weltverbandes FIFA an Zagallo zu dessen 90. Geburtstag: "Ich habe viele wichtige Trainer gehabt, aber Zagallo war ohne Zweifel der beste von allen."