BVB wieder in der Spur: Souveräner Sieg in Köln

Zweites Spiel, zweiter Sieg, zum zweiten Mal ohne Gegentor. Beim ungefährdeten 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln stachen die Winter-Zugänge von Borussia Dortmund . Sowohl Jadon Sancho als auch Ian Maatsen waren maßgeblich am Auswärtsdreier am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga beteiligt.

Köln ohne nominellen Stürmer

Dortmund ging nach einer Ecke von Brandt früh durch Malen in Führung. Der Niederländer stand zentral goldrichtig und schob aus zehn Metern gekonnt flach ein. Danach zog sich der BVB zurück und ließ die Kölner anrennen, hatte aber auch in der Folgezeit die besseren Chancen. Entweder durch einen der seltenen Entlastungs-Angriffe wie von Füllkrug (33.) oder nach Standards wie im Fall von Thomas Meunier (37.)

Maatsen mit viel Übersicht

Die Kölner warfen nun zu schnell alles nach vorne und liefen ins Verderben. Den Geißböcken fehlte ohne die verletzten Stürmer Mark Uth, Davie Selke und Luca Waldschmidt die Durchschlagskraft im vorderen Drittel. Der BVB wirkte vor allem in der zweiten Halbzeit insgesamt klarer in seinen Aktionen und in der Raumaufteilung.

Borussia Dortmund feiert das Comeback des Traumduos: Jadon Sancho gibt die Vorlage für Marco Reus, der gegen Darmstadt zum 2:0 trifft. Das 3:0 besorgt Youssoufa Moukoko. 15.01.2024 | 10:57 min

Beim dritten Dortmunder Treffer bewies Ian Maatsen nach Ballgewinn bei seinem langen Pass auf den durchstartenden Malen viel Spielübersicht. Wie in seinem ersten Spiel in Darmstadt, zeigte der niederländische Zugang vom FC Chelsea am Samstagnachmittag darüberhinaus, dass er die in der Hinrunde wacklige Defensive der Dortmunder stabilisieren kann.