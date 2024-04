Bundesliga: Stuttgart gelingt Auswärtscoup beim BVB

Bei Borussia Dortmund ist nur eine Woche nach dem Statement-Sieg beim FC Bayern die Ernüchterung zurück. Mit dem 0:1 (0:0) am 28. Spieltag der Bundesliga kassierte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic die dritte Niederlage gegen den VfB in dieser Saison und musste im Kampf um die Champions League-Qualifikation einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach dem Gegentor von Serhou Guirassy (64.) vor 81 365 Zuschauern rutschte der BVB auf Rang fünf ab. ( Erste Bilder vom Topspiel im Free-TV im aktuellen sportstudio um 22:30 Uhr

Mit wenig Rückenwind zu Atletico Madrid

Das macht wenig Mut für das Viertelfinal-Hinspiel in der europäischen Königsklasse am Mittwoch bei Atlético Madrid. Dagegen gelang den Gästen ein weiterer großer Schritt Richtung Champions League. Nicht zuletzt dank des fünften Bundesliga-Auswärtssieges in Serie (Vereinsrekord) beträgt der Vorsprung des Tabellendritten auf den Fünften bereits sieben Zähler. Nach Punkten zogen die Schwaben mit dem FC Bayern gleich.