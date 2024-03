Bundesliga: BVB dreht Spiel, Leverkusen marschiert

BVB dreht Spiel nach Götze-Tor

Mario Götze hatte die Frankfurter im Duell mit seinem Ex-Klub in der 13. Minute in Führung gebracht. Karim Adeyemi (33.) und Mats Hummels (81.) drehten mit ihren Treffern noch die Partie. Emre Can, dessen Rote Karte wegen groben Foulspiels nach Videobeweis in Gelb umgewandelt wurde (87.), stellte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit den Endstand her (90.+3).