BVB gegen Stuttgart: Beginn eines "geilen Monats"

Nun also Stuttgart - neben dem designierten Meister und Pokalsieger aus Leverkusen die Überflieger der Saison, der dem BVB in der Hinrunde in Liga und Pokal zwei empfindliche Schlappen bereitete. Für das dritte Kräftemessen scheint das börsenorientierte Fußballunternehmen besser gerüstet, wie der souveräne Auftritt bei den Bayern zeigte.