FC Bayern mit Befreiungsschlag gegen Leipzig

Der FC Bayern hat im Abendspiel des 23. Spieltags einen wichtigen Sieg gelandet. Nach dem Bekanntwerden des Aus von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende gewannen die Münchner nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge gegen RB Leipzig knapp mit 2:1.

Die Treffer für die Bayern erzielte Harry Kane in der 56. Minute und in der Nachspielzeit. Für den Engländer waren es bereits Saisontreffer 26 und 27. Sesko hatte in der 70. Minute für das Team von Trainer Marco Rose ausgeglichen.