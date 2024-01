Bundesliga-Nachholspiel: Bayern gegen Union in Bringschuld

Ganz schön sauer: Thomas Müller (re.) und Harry kane nach der Bayern-Niederlage gegen Bremen. Quelle: Reuters

Im Ringen nach Erklärungen für den jüngsten Leistungsabfall ging Thomas Tuchel den einfachen Weg. Ruhig und gelassen legte der Trainer des FC Bayern zwei Tage nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Werder Bremen seinen Lösungsansatz dar.

"Zweikampfverhalten, Biss, Enthusiasmus", mahnte Tuchel am Dienstag, "bleiben die Grundtugenden". Und genau mit diesen soll der angeschlagene Rekordmeister auch am Mittwochabend (20:30 Uhr) bestehen, im Nachholspiel gegen Union Berlin könnte der Druck größer kaum sein.

Wir sind uns der Ausgangslage sehr deutlich bewusst. Thomas Tuchel, Trainer von Bayern München

Bremen beendet Bayern-Fluch: Nach 28 Spielen ohne Erfolg gewinnt Werder wieder ein Spiel gegen München. Weiser trifft zum Sieg gegen eine erschreckend schwache Tuchel-Elf. 22.01.2024 | 9:41 min

Tuchel: Brauchen "Lust, Laune und Euphorie"

Sieben Punkte liegen die Münchner aktuell hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen . Und angesichts der neu entdeckten Resilienz der Werkself wären sie auf der Jagd nach der zwölften Meisterschaft in Folge wohl gut beraten, den Abstand zumindest auf vier Zähler zu verkürzen.

Auch Tuchel weiß: Einfach ist das nicht. Die Bayern sind nach ihrem erschreckend schwachen Auftritt gegen Bremen in der Bringschuld, zu oft waren sie zuletzt "deutlich hinter unseren Erwartungen" zurückgeblieben, sagte Tuchel. Es werde wieder Zeit, dass seine Mannschaft "mit Lust, mit Laune, mit Euphorie" Spiele gewinnt, von möglichen Titelkämpfen war da noch gar nicht die Rede.

Leverkusen macht's schon wieder, dieses Mal in Leipzig: Der Spitzenreiter erzielt wie am letzten Spieltag den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. 22.01.2024 | 11:18 min

"Du musst einfach ins Handeln kommen", hatte der 50-Jährige bereits am Sonntag betont. Auch Kapitän Manuel Neuer forderte von seinen Mitspielern ein "anderes Gesicht". Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte, die Mannschaft könne gegen Union "zeigen, dass sie aus der Niederlage etwas gezogen hat und sich entsprechend wehrt".

Union-Trainer Bjelica erwartet wütende Reaktion der Bayern

Genau das befürchtet Unions Trainer Nenad Bjelica: mit einer wütenden Reaktion des Rekordmeisters. Seine Freude über den Bremer Coup in München hielt sich stark in Grenzen.

Wir wollten die Bayern aufwecken, jetzt hat Werder die Bayern aufgeweckt. Optimal ist das sicher nicht. Nenad Bjelica, Trainer von Union Berlin

"Sie werden es sich sicherlich nicht erlauben, die gleiche Leistung zu bringen." Und doch glaubt Union an die ganz eigene Überraschung. Die Eisernen brauchen im Abstiegskampf Punkte und wittern ihre Chance.

Ein perfektes Spiel plus ein wenig Glück

"Es ist abhängig von vielen Faktoren", sagte Bjelica: "Wir müssen praktisch ein perfektes Spiel machen. Du musst einen Top-Tormann und ein bisschen Glück haben. Dann ist es sicher möglich, in München zu punkten."

Für Union läuft es allerdings auswärts bislang nicht nach Maß, nur vier Punkte aus acht Gastspielen sind der Negativwert der Liga. Gegen den FC Bayern gewannen die Berliner in ihrer Klubgeschichte noch nie.

Bundesliga-Partie : Mainz gegen Union Berlin abgesagt Wegen des Wintereinbruchs mit Eis und Schnee hat die DFL das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Union Berlin abgesetzt. Die Sicherheitsrisiken seien zu hoch.