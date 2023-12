1. FC Köln in der Krise: Kellers Absage an die Apokalypse

Bevor Christian Keller sich am Freitagmittag in die kurze Weihnachtspause verabschiedete, lastete eine Sache doch noch schwer auf seiner Seele. Und zwar eine der besonders düsteren Überschriften zur überaus vertrackten Lage des 1. FC Köln , die ihm in den zurückliegenden 20 Stunden untergekommen war.