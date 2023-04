Asamoah: Das stimmt leider, da haben wir alles vermissen lassen, was wir eine Woche vorher beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC noch gezeigt haben. In Freiburg hätten wir sogar noch höher als 0:4 verlieren können, so etwas darf uns in den letzten Spielen nicht noch einmal passieren. Stattdessen müssen wir an die Leistung vom Hertha-Spiel anknüpfen.