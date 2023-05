In der Bundesliga trafen der 1. FC Köln und Bayern München bislang 97 Mal aufeinander. 23 Siegen der Domstädter stehen dabei 50 Erfolge der Bayern gegenüber, 24 Partien endeten remis. Das Torverhältnis aus Sicht der Kölner steht bei 123:199.



Die letzten acht Heimspiele der Rheinländer gegen München gingen allesamt verloren. Bei seinen Auftritten beim FC Bayern tat sich der FC dagegen oft leichter: Zwischen 2003 und 2010 zum Beispiel blieb Köln dort bei fünf Vergleichen ungeschlagen (ein Sieg, vier Remis).



Die guten Erinnerungen an ihre Bayern-Gastspiele ließen die Kölner in dieser Saison wieder aufleben: Im Hinspiel am 24. Januar gelang dem Team von Steffen Baumgart ein 1:1, der Ausgleich für den damals souveränen Spitzenreiter aus München durch Joshua Kimmich fiel erst in der 90. Minute.