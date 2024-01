Denkwürdige Trainer-Aussetzer in der Bundesliga

Dieser Aussetzer reiht sich ein in eine Vielzahl an mehr oder minder kuriosen Szenen, die von Trainern verursacht wurden oder in die Trainer verwickelt worden sind. Die denkwürdigsten Aufreger im deutschen Profifußball im Überlick.

Norbert Meier (MSV Duisburg/6. Dezember 2005)

Der Coach der Zebras liefert sich mit Albert Streit ( 1. FC Köln ) ein unwürdiges Schauspiel. Kopf an Kopf stehen die beiden an der Seitenlinie, ehe Meier zum Kopfstoß ansetzt. Wie vom Blitz getroffen geht allerdings zunächst der Trainer theatralisch zu Boden, ehe auch Streit zusammensackt.Schiedsrichter Manuel Gräfe zeigt dem Spieler die rote Karte, doch die Fernsehbilder entlarven Meier als Täter: Er wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachträglich für drei Monate gesperrt.

Jürgen Klopp (BVB/12. November 2010)

Nach einem Foul von Ze Roberto an Mario Götze rennt der spätere Meistertrainer völlig außer sich auf den vierten Offiziellen Stefan Trautmann zu. Diesem drückt er sekundenlang seine BVB-Mütze ins Gesicht, schreit ihn an. Dank öffentlicher Entschuldigung kommt Klopp allerdings mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro davon.

Roger Schmidt (Leverkusen/21. Februar 2016)

Julian Nagelsmann (Hoffenheim/28. Oktober 2017)

Heiko Herrlich (Leverkusen/20. Dezember 2017)

Christian Streich (Freiburg/10. November 2019)

Der Freiburger Trainer gerät als Opfer in einen der größten Aufreger an der Seitenlinie. Der Frankfurter Kapitän David Abraham will in der Freiburger Coaching-Zone einen ins Aus trudelnden Ball holen, rennt dabei allerdings Streich mit voller Wucht über den Haufen.