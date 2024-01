Bayern siegt - Union-Coach sorgt für Eklat

Aufregung in der 74. Minute: Union-Coach Nenad Bjelica greift Leroy Sane ins Gesicht.

Nur das Ergebnis stimmte: Ein verunsicherter FC Bayern hat drei Tage nach der Blamage gegen Bremen eine handfeste Krise nur mit viel Mühe abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann das Bundesliga-Nachholspiel gegen Union Berlin mit 1:0 (0:0) und rückt auf vier Punkte an Spitzenreiter Bayer Leverkusen heran.

Union-Trainer Nenad Bjelica sieht Rot

Auf der Jagd nach der zwölften Meisterschaft in Serie brachte Raphael Guerreiro den Rekordmeister nur wenige Sekunden nach der Pause in Führung (46. Min.). Vor 75.000 Zuschauern, darunter Bundestrainer Julian Nagelsmann, fehlte dem Rekordmeister über weite Strecken jedoch erneut die Leichtigkeit. Der Druck bleibt hoch, auch auf Tuchel, der in den vergangenen Tagen bereits ins Blickfeld geraten war.