Großen Anteil daran, dass die in der vergangenen Saison noch so anfällige Stuttgarter Defensive mittlerweile eine Bank ist, hat also ein Mann, der vom FC Bayern ausgeliehen wurde: Torwart Alexander Nübel. Der 27-Jährige ist auf der Linie stark, er überzeugt in der Strafraumbeherrschung und in der Spieleröffnung. All das hat dafür gesorgt, dass sich die Viererkette, die sich häufig von den Unsicherheiten auf der hintersten Linie anstecken ließ, stabilisiert hat.