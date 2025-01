Champions League: Wer ist im Achtelfinale?

Das Wichtigste in Kürze

als Tabellen-Zwölfter undals Zehnter müssen hingegen nachsitzen und den Umweg über die Playoffs Mitte Februar gehen. Die Dortmunder werden entweder auf Sporting Lissabon oder den FC Brügge treffen. Die Bayern werden es mit Celtic Glasgow oder Manchester City zu tun bekommen. Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag statt (ab 12 Uhr ZDF-Livestream ).

Für den VfB Stuttgart und RB Leipzig ist die Saison in der Königsklasse dagegen beendet. Ein Überblick:

Bayer Leverkusen - Sparta Prag 2:0

Zur Halbzeit führte Bayer Leverkusen hochverdient mit 1:0 gegen Sparta Prag. Die Hausherren sorgten früh für Dauerdruck aufs gegnerische Tor, allerdings wollte das Tor lange nicht fallen. In der 32. Minute nahm der VAR zwar einen zu unrecht angezeigten Elfmeter für die Werkself zurück, doch nur eine Minute später öffnete Florian Wirtz mit seinem 1:0 das Spiel. Auch danach blieb die Werkself tonangebend, schaffte es aber nicht, zu erhöhen. So blieb es eng, obwohl Prag nicht mehr als ungefährliche Distanzschüsse und Kopfbälle zum Spiel beitragen konnte. Nathan Tella schließlich erhöhte zum 2:0 (64.). Die Werkself zieht damit auf Tabellenrang sechs direkt ins Achtelfinale ein.

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk 3:1

Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy brachte Dortmund mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte mit einem Doppelpack in Führung (17./44.). Die Anfangsphase war von beiden Seiten zögerlich, die Gastgeber hatten aber insgesamt mehr Ballbesitz und die Spielkontrolle. Donezk war offensiv harmlos und Torhüter Gregor Kobel musste nicht ernsthaft eingreifen. In der zweiten Halbzeit konnte Marlon Gomes nach Patzer von Kobel für Schachtar verkürzen (50.), aber Ramy Bensebaini erhöhte für Dortmund zum 3:1 (79.). Letztlich reichte es aber nur für Platz zehn und die Playoffs.