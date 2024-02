Dauerkrise trifft Krise: FC Barcelona will in Neapel

Die Italiener sind in der heimischen Liga abgeschlagen Tabellenneunter und haben am Montag mit einem Trainerwechsel reagiert: Statt Walter Mazzarri betreut jetzt der slowakische Nationalcoach Francesco Calzona die Mannschaft. Gündogan warnt mit Blick auf das jüngste 0:1 des FC Bayern bei Lazio , das in der Liga nur einen Punkt und einen Platz vor Neapel steht: