Gegen Atletico: Dortmund braucht die richtige Balance

Der Plan von Borussia Dortmund am Wochenende war ebenso naheliegend wie einleuchtend: beim Gastspiel bei der Namensschwester aus Mönchengladbach möglichst effizient und ökonomisch agieren, um Kräfte zu sparen für das so wichtige Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr / Zusammenfassung am Mittwoch ab 23 Uhr im ZDF ) gegen Atletico Madrid.