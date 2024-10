Adeyemi mit Hattrick: Dortmund fegt Celtic Glasgow vom Platz

Borussia Dortmund hat Celtic Glasgow in der Champions League mit einem 7:1 nach Hause geschickt. Karim Adeyemi traf dreimal in der ersten Hälfte, musste dann aber verletzt raus.

Borussia Dortmund hat einen historischen Sieg in der Champions League gefeiert und auch sein zweites Spiel im laufenden Wettbewerb gewonnen. Der Finalist der Vorsaison bezwang den schottischen Double-Gewinner Celtic Glasgow am Dienstag 7:1 (5:1). Zum Auftakt hatte der BVB beim FC Brügge 3:0 gesiegt.

Kapitän Emre Can (7., Foulelfmeter), der überragende Karim Adeyemi (11., 29., 42.), Serhou Guirassy (40., Foulelfmeter, 66.) sowie Felix Nmecha (79.) trafen vor 81.365 Zuschauern für Dortmund, das Tor für Celtic gelang Daizen Maeda (9.). Es war der höchste Dortmunder Sieg in der Königsklasse.

BVB mit Vollgas in der Champions League

Im Mittelpunkt der Anfangsphase stand zunächst BVB-Kapitän Emre Can . Nach nicht einmal einer Minute waren die Fans noch in großer Sorge, als Can mit überstrecktem Bein am Boden lag. Der Nationalspieler war aber schnell zurück und sorgte vom Elfmeterpunkt souverän für die Führung.

Jamie Gittens hatte zuvor gegen Celtic-Keeper Kasper Schmeichel den Strafstoß herausgeholt. Doch fast im Gegenzug trug Can Mitschuld am schnellen Ausgleich, als er Maeda anköpfte, von dessen Hüfte der Ball ins Tor ging. Spuren hinterließ der Treffer bei den Schwarz-Gelben nicht. Vor allem nicht bei Adeyemi, der zu großer Form auflief. Der pfeilschnelle Angreifer wurde von Julian Brandt perfekt in Szene gesetzt und traf mit einem abgefälschten Schuss zur erneuten Führung.

Adeyemi empfiehlt sich für die Nationalelf

Der 22-Jährige überzeugt bereits seit Wochen mit starken Leistungen und wäre in dieser Verfassung auch wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Adeyemi wartet seit über zwei Jahren auf seinen fünften Länderspiel-Einsatz, zuletzt empfahl er sich mit Toren und guten Leistungen in der U21.

Besonders sehenswert war sein zweites Tor, als er mit einem fulminanten Schuss von der Strafraumgrenze Schmeichel überraschte. Doch damit nicht genug: Adeyemi war es auch, der den Elfmeter zum vierten Dortmunder Tor durch Torjäger Guirassy herausholte und seine starke Leistung gleich noch mit seinem dritten Tor nach einem Stockfehler von Maeda krönte.

Fünf Tore in der ersten Halbzeit, das hatte der BVB letztmals am 22. November 2016 beim 8:4 gegen Legia Warschau in der Champions League geschafft. Entsprechend wurde der Champions-League-Finalist mit Standing Ovations bedacht.

Adeyemi sorgt für Schreckmoment

So fulminant Adeyemi in den ersten 45 Minuten aufgetrumpft hatte, so abrupt ging seine Show nach der Pause zu. Nach einem kurzen Sprint fasste sich der Stürmer an den Oberschenkel und sank zu Boden. Es droht wohl eine Verletzungspause. Die Verletzung des Angreifers sorgte erst einmal für einen Bruch im BVB-Spiel, zumal auch Trainer Nuri Sahin vorsichtshalber mit Pascal Groß, Brandt und Yan Couto weitere Leistungsträger vom Feld nahm.

Torjäger Guirassy hatte aber noch nicht genug und machte das, wofür ihn der BVB geholt hatte. Der Ex-Stuttgarter traf aus kurzer Entfernung, erzielte sein sechstes Tor im fünften Pflichtspiel für die Dortmunder und durfte sich anschließend bei seiner Auswechslung feiern lassen. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Nmecha.

