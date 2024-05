CL-Halbfinale gegen BVB: Pariser Roulette mit Dembélé

Als Luis Enrique im vorigen Sommer das Trainercasting bei Paris Saint-Germain gewann, brachte er auch einen Personalwunsch mit in die französische Hauptstadt. Ousmane Dembélé würde dem Team gut zu Gesicht stehen, so der Spanier. Kein anderer Spieler der Welt könne so gut eine gegnerische Abwehr aufbrechen.

Streifzug durch die eigene Biographie

Dembélé, 26, kam dann tatsächlich für seine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro vom FC Barcelona . Was er nicht ahnen konnte: Seine erste Saison in Paris sollte zu einem Streifzug durch die eigene Biographie werden.

Wo er durch seine Rückkehr in die Ligue 1 auch auf seinen Ausbildungsverein Rennes traf und in der Champions-League-Gruppe zu Borussia Dortmund gelost wurde, begegnet er seinem deutschen Ex-Klub nun erneut im Halbfinale.

Gegen Barcelona wichtiger als Mbappé

Unerfüllte Vergleiche mit Neymar

Doch in der Realität war nur selten Verlass auf Dembélé. In Paris hat er sich zwar bisher keine Eskapaden zuschulden kommen lassen und beteiligt sich auf dem Platz rege an Gemeinschaftsaufgaben wie Kombinationsspiel und Pressing. Auch bereitet kein anderer PSG-Profi so viele Schüsse vor - ihm gelangen 14 Torvorlagen.